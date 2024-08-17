Башкирия будет субсидировать санаторно-курортное лечение учителей

Об этом Радий Хабиров сообщил на выездном августовском педсовете, который прошёл в Стерлитамаке. Также Радий Хабиров посетил ряд образовательных учреждений города и оценил качество блюд, которые повара готовят для учеников.
Светлана Яковлева попала в систему образования по стопам своей мамы, которая тоже работала учителем. За 22 года выпустила не одно поколение учеников. И вот готовится встретить своих очередных первоклашек, которым тоже откроет путь в мир знаний. Начнётся он в новом корпусе гимназии №1 и в новом кабинете.
Гимназия №1 является базовой школой Российской Академии наук и входит в ТОП-5 общеобразовательных организаций Башкортостана. Новый корпус рассчитан только на начальные классы и вмещает 750 учеников и 120 дошкольников. Каждый кабинет здесь оборудован интернетом, есть многофункциональная спортивная площадка, библиотека, учебно-опытная зона и зона для отдыха. А просторная столовая больше похожа на ресторан. Повара уже успели оценить новое оборудование.
За последние годы качество школьного питания заметно выросло. За тем, что едят дети, тщательно следят не только специалисты, но и родители. А от завозимых продуктов перешли к башкирским.
В своём классе Росгвардии Полина Крупенко одна из лучших. И не только в учёбе, но и в разборке-сборке автомата Калашникова. Личный рекорд — 18 секунд.
Улучшать свои навыки Полина, да и другие ученики во всех школах республики смогут на новом уроке «Основы безопасности и защиты Родины», который введут с 1 сентября.
Многопрофильная школа — одна из самых больших в Стерлитамаке. В ней учатся 2600 учеников. Новые возможности для углублённого изучения иностранных языков они приобрели 4 года назад, когда образовательное учреждение получило статус полилингвального. В том числе и этот опыт изучался во время выездного августовского педсовета, который прошёл на базе школы. Радий Хабиров рассказал учителям о том, что делает Республика для повышения качества и комфорта их работы.
При этом в рамках концессионного соглашения возводятся ещё семь школ вместимостью 1200 учеников каждая. Не останавливается работа и в части капитального ремонта образовательных учреждений в рамках Президентской программы. Из федерального бюджета для этого привлечено 6,5 млрд рублей. Ещё миллиард добавила республика.
А со следующего года заработает аналогичная программа по капремонту детских садов. Башкортостан уже подал заявки на участие. Что касается средне-специального образования, оно тоже находится в фокусе внимания, выделяются средства на ремонт помещений. Обращаясь к директорам ссузов, Радий Хабиров попросил их увеличить количество студентов. Работой они будут обеспечены сразу после выпуска.
В ходе пленарного совещания выездного Педсовета Радий Хабиров дал поручение и республиканскому правительству — субсидировать санаторно-курортное лечение учителям Башкортостана. Эту новость педагоги восприняли аплодисментами и ещё долго обсуждали после встречи с главой региона. Учитель Героя России Степана Белова назвала это решение абсолютно правильным.
Пока учителя обсуждали итоги августовского педсовета и делились опытом, на улице водителей школьных автобусов тоже ждал сюрприз. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 17-ти новых машин для перевозки школьников. Ответственную работу доверяют только самым опытным шофёрам. Один из них — Александр Яшников из Сибая. Возит детей не только до школы и обратно домой, но и на все республиканские олимпиады.
До 1 сентября осталось буквально 2 недели. За школьные парты в Башкортостане сядут порядка 524 тысяч детей. Пока они отдыхали во время летних каникул, республика сделала всё для того, чтобы новый учебный год стал для них еще более комфортным и интересным.