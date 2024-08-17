Башкирия будет субсидировать санаторно-курортное лечение учителей

Об этом Радий Хабиров сообщил на выездном августовском педсовете, который прошёл в Стерлитамаке. Также Радий Хабиров посетил ряд образовательных учреждений города и оценил качество блюд, которые повара готовят для учеников.

Светлана Яковлева попала в систему образования по стопам своей мамы, которая тоже работала учителем. За 22 года выпустила не одно поколение учеников. И вот готовится встретить своих очередных первоклашек, которым тоже откроет путь в мир знаний. Начнётся он в новом корпусе гимназии №1 и в новом кабинете.

В этом кабинете есть интерактивная панель, которая позволяет выйти и работать даже в интернете. Мобильный класс — это ноутбуки на 30 человек. Вместе с детьми сможем выходить на различные учебные платформы. Ну и, конечно же, современная техника для учителя. Светлана Яковлева, учитель начальных классов гимназии №1

Гимназия №1 является базовой школой Российской Академии наук и входит в ТОП-5 общеобразовательных организаций Башкортостана. Новый корпус рассчитан только на начальные классы и вмещает 750 учеников и 120 дошкольников. Каждый кабинет здесь оборудован интернетом, есть многофункциональная спортивная площадка, библиотека, учебно-опытная зона и зона для отдыха. А просторная столовая больше похожа на ресторан. Повара уже успели оценить новое оборудование.

С удовольствием можно работать на такой кухне. Все цеха отдельные: мясной, рыбный, овощной, цех холодных закусок. Очень большой горячий цех. Не каждый может похвастаться таким. Валентина Савина, заведующая производством ООО «Общепит №1»

За последние годы качество школьного питания заметно выросло. За тем, что едят дети, тщательно следят не только специалисты, но и родители. А от завозимых продуктов перешли к башкирским.

Где-то всего лишь 15-20% 5 лет назад мясо брали башкирское. Какую только не привозили, в том числе всевозможные импортные буйволятина и так далее. Сейчас мясо подавляющее — это башкирское. Радий Хабиров

В своём классе Росгвардии Полина Крупенко одна из лучших. И не только в учёбе, но и в разборке-сборке автомата Калашникова. Личный рекорд — 18 секунд.

Автомат разбирать не сложно, главное — выучить названия деталей. Что куда. И можно поставить очень хорошее время. Полина Крупенко, ученица 9 «Р» класса Росгвардии

Улучшать свои навыки Полина, да и другие ученики во всех школах республики смогут на новом уроке «Основы безопасности и защиты Родины», который введут с 1 сентября.

Как один из модулей, я вам расскажу, это БПЛА. Вы об этом слышали. Для ребят это будет интересно, и в программе это будет заложено. Оксана Самойлова, директор полилингвальной многопрофильной школы №23

Многопрофильная школа — одна из самых больших в Стерлитамаке. В ней учатся 2600 учеников. Новые возможности для углублённого изучения иностранных языков они приобрели 4 года назад, когда образовательное учреждение получило статус полилингвального. В том числе и этот опыт изучался во время выездного августовского педсовета, который прошёл на базе школы. Радий Хабиров рассказал учителям о том, что делает Республика для повышения качества и комфорта их работы.

За 5 лет мы ввели 44 школы на более чем 22 тысячи мест. А с учетом совмещенных объектов введено 65 детских садов. В этом году мы сдадим ещё три школы. Это образовательный центр «Йондоз» в Уфе, школа на 1225 мест в Иглино. Она уже готова, осталось оборудование докупить. И школа на 500 мест в Туймазах. Радий Хабиров

При этом в рамках концессионного соглашения возводятся ещё семь школ вместимостью 1200 учеников каждая. Не останавливается работа и в части капитального ремонта образовательных учреждений в рамках Президентской программы. Из федерального бюджета для этого привлечено 6,5 млрд рублей. Ещё миллиард добавила республика.

А со следующего года заработает аналогичная программа по капремонту детских садов. Башкортостан уже подал заявки на участие. Что касается средне-специального образования, оно тоже находится в фокусе внимания, выделяются средства на ремонт помещений. Обращаясь к директорам ссузов, Радий Хабиров попросил их увеличить количество студентов. Работой они будут обеспечены сразу после выпуска.

Вы все знаете, чем занимается УМПО. Им сейчас в моменте нужно 2000 человек. Там уже 20000 работают, но нужно ещё. Потому что гособоронзаказ нужно выполнять. Это важнейшая задача. Мы тогда увеличивали на 580. И сейчас я ставлю задачу плюс 2000. И желательно добавить уже с 1 сентября. Радий Хабиров

В ходе пленарного совещания выездного Педсовета Радий Хабиров дал поручение и республиканскому правительству — субсидировать санаторно-курортное лечение учителям Башкортостана. Эту новость педагоги восприняли аплодисментами и ещё долго обсуждали после встречи с главой региона. Учитель Героя России Степана Белова назвала это решение абсолютно правильным.

Я очень рада этой инициативе. Потому что в нашей учительской среде есть много ветеранов, педагогов пожилого возраста. И будет замечательно, если это решение будет принято. Ирина Гебель, учитель основы безопасности и защиты родины школы № 12

У нас работа ненормированная, нет определенного времени ухода с работы. И понятно, что здоровье страдает очень сильно. Я только «за» эту инициативу. Если как-то будут немного помогать учителю проходить оздоровление летом на каникулах или в отпуске, это будет просто замечательно. Гузель Леонова, народный учитель Республики Башкортостан

Пока учителя обсуждали итоги августовского педсовета и делились опытом, на улице водителей школьных автобусов тоже ждал сюрприз. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 17-ти новых машин для перевозки школьников. Ответственную работу доверяют только самым опытным шофёрам. Один из них — Александр Яшников из Сибая. Возит детей не только до школы и обратно домой, но и на все республиканские олимпиады.

Приходится много ездить. Мы почти самый дальний район. Ездим в Уфу, Нефтекамск, Октябрьский. Приходится ездить по 500-600 км. И должны быть новые, качественные автобусы, как эти. Они уже с отопителями, и даже если зимой с выключенным двигателем стоять, внутри будет тепло школьникам. Александр Яшников, водитель школьного автобуса