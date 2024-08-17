В Уфе бойцы СВО поддерживают форму в спортивно-адаптивном центре

Травмированные бойцы СВО поддерживают форму при спортивно-адаптивном центре. В Уфе школа по плаванию «Вызов чемпиона» стартовала впервые — ранее, в других регионах России, проводились семидневные интенсивы по горным лыжам, сноуборду, конному спорту, бегу, триатлону.

Тренировки проходят под руководством профессиональных атлетов, чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Завершающим этапом станут соревнования между участниками, по итогу которых лучшие получат шанс попасть в профессиональный спорт.

Как и в профессиональном спорте, тренеры школы придерживаются строгого режима. Сначала проходит часовая разминка на суше, затем почти два часа участники применяют свои навыки и полученные знания уже в воде. Все упражнения разрабатываются с учетом физических способностей бойцов. Тех, кто не умеет плавать, учат с нуля.