В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошёл розыгрыш «Уфимского дерби»

Самые быстрые лошади чистокровной верховой и рысистых пород Приволжского Федерального округа приняли участие в скачках на уфимском ипподроме «Акбузат». Дерби — главный приз в скаковых и беговых испытаниях, считается одним из самых главных событий в жизни любой трехлетней лошади.

Погодные условия не стали помехой — мероприятие длилось более трех часов, а зрители не торопились уходить. По словам жокеев и тренеров, животным даже легче. По итогам соревнований, победителем «Уфимского Дерби» стала лошадь Пандора Архыз, а приз Министра сельского хозяйства России выиграл участник из Казани на лошади по кличке «Амонитка», финишировавшая первой на дистанции три километра.