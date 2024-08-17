В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошёл розыгрыш «Уфимского дерби»

Самые быстрые лошади чистокровной верховой и рысистых пород Приволжского Федерального округа приняли участие в скачках на уфимском ипподроме «Акбузат». Дерби — главный приз в скаковых и беговых испытаниях, считается одним из самых главных событий в жизни любой трехлетней лошади.
Погодные условия не стали помехой — мероприятие длилось более трех часов, а зрители не торопились уходить. По словам жокеев и тренеров, животным даже легче. По итогам соревнований, победителем «Уфимского Дерби» стала лошадь Пандора Архыз, а приз Министра сельского хозяйства России выиграл участник из Казани на лошади по кличке «Амонитка», финишировавшая первой на дистанции три километра.
Фестиваль кумыса, беговые дни, показательные выступления. Ипподром «Акбузат» стал местом притяжения как профессиональных жокеев, так и любителей.