Картофель гниёт, зерно не убрано: как затяжные дожди в Башкирии повлияют на урожай

Грязь и лужи на полях, болота в огородах. Дожди до сих пор продолжают щекотать нервы аграриям. Теперь под угрозу попал один из главных продуктов на столе любого жителя республики – картофель. Почва настолько пропиталась влагой, что клубни начинают гнить, так и не набрав нужной массы. Специалисты пока не берутся предугадывать, как изменится ситуации с учетом прогнозов погоды на ближайшие недели. До сих пор не убрали зерновые – темпы ниже почти в три раза.

Едва показавшись из-под земли, некоторые клубни буквально разваливаются в руках. С каждым новым кустом все больше разочарования, говорят пенсионеры. В Баймакском районе, где скорее привыкли к засухе, никак не ожидали потерять урожай из-за повышенной влаги. По словам семьи Искужиных, выкапывать картофель в этом году они, скорее всего, не будут.

Увы, и в крупных фермерских хозяйствах, поставляющих картофель на рынок, ситуация не лучше. Хозяйство «Салават» Мелеузовского района – один из передовиков по растениеводству. Картофель поставляют на различные предприятия. С учетом того, что использовали элитные семена для посадки и несколько раз удобряли поля, расходы понесли большие.

Недавно на поле несколько дней не могли вытащить застрявший трактор, рассказывают фермеры. Да что там техника, даже люди порой попадают в ловушку. К полям действительно не пробраться, к сожалению, мы подготовились недостаточно хорошо. В данном случае в кроссовках туда не подойти, поэтому оператор работает один. Но даже в выданных резиновых сапогах он умудрился увязнуть в грязи, и наш герой съемки буквально выкапывает его из земли.

И все же делать прогнозы по урожайности специалисты пока не берутся. В правительстве к ситуации относятся сдержанно. В Минторге, например, динамику цен на картофель оценивают в контексте борщевого набора. То же самое можно сказать и о зерновых культурах. Несмотря на темпы уборки, которые ниже почти в три раза, урожайность неплохая – почти 31 центнер с гектара. Дожди не прекращаются повсеместно. На полную мощность работают сушильные комплексы. Ожидать дефицита продовольствия, той же муки, как говорят в Минсельхозе, не стоит.

Избыточная влажность благоприятно повлияла на урожай технических растений, например, сахарной свёклы и подсолнечника.