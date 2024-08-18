Башкортостан признан одним из лидеров по качеству дорог в России

Соответствующие данные опубликовало авторитетное агентство РИА Рейтинг. Республика занимает общее 17-е место в России. Впереди такие крупные регионы, как Москва, северные нефтяные регионы. А вот среди субъектов Приволжского федерального округа наша республика – лидер.

На втором и третьем местах рейтинга среди субъектов ПФО – Татарстан и Пермский край. Общий процент дорог в Башкортостане, который отвечает нормативным требованиям, составляет почти 70%. По мнению экспертов, высокое место республики в рейтинге – это следствие того, что власти региона сегодня не замалчивают проблему дорог: глава республики лично погружён в решение этих вопросов, что позволяет настроить работу максимально эффективно.

Не будем лукавить, проблем еще достаточно много. По протяженности дорог мы одни из крупнейших в РФ, и решить сиюминутно пласт проблем, который копился в республике годами, невозможно. Это огромное количество финансов и усилий. Нужно понимать, что с каждым годом ситуация будет улучшаться.

Рустам Баязитов, председатель общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, доцент Уфимского университета науки и технологий
Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
уфавсердце
Акции БСТ