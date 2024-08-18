Башкортостан признан одним из лидеров по качеству дорог в России

Не будем лукавить, проблем еще достаточно много. По протяженности дорог мы одни из крупнейших в РФ, и решить сиюминутно пласт проблем, который копился в республике годами, невозможно. Это огромное количество финансов и усилий. Нужно понимать, что с каждым годом ситуация будет улучшаться.

Рустам Баязитов, председатель общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, доцент Уфимского университета науки и технологий