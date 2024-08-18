В Башкирии расширят аварийный участок трассы Р-240

В Башкортостане начали подготовку к капитальному ремонту участка трассы Р-240. Около двух лет проект активно продвигался руководством республики в федеральных органах власти. Теперь положительное решение принято, соответствующее соглашение подписал Радий Хабиров на встрече с руководителем федерального дорожного агентства «Росавтодор» Романом Новиковым. Участок со 112-го по 135-й км расширят до четырех полос. Таким образом в том числе удастся снизить аварийность.

Эти кадры были сделаны в январе этого года. Авария на трассе Р-240 «Уфа – Оренбург». 113-й километр дороги. Три автомобиля, семеро пострадавших. Удача, что обошлось без жертв. Участок от Стерлитамакского КПМ давно считается аварийным – две полосы и высокая интенсивность. В сутки проходит более 17,5 тыс. автомобилей. Притом, что нормативная пропускная способность – 14 тысяч. Но скоро участок протяженностью 24 км расширят. Старт дан.

Самое главное, я считаю, – обезопасить наших граждан, участников дорожного движения с разделительными потоками. У нас сейчас основная проблема аварийности, смертности на 70% – это встречное лобовое столкновение, поэтому здесь будет предусмотрена разделительная полоса. Денис Абрамов, начальник ФКУ УПРДОР «Приуралье»

Это масштабный проект стоимостью более 4 миллиардов рублей. О необходимости ремонта говорили давно. Около двух лет региональными властями проект продвигался в федеральных органах власти.

Эти два года мы не сидели и не ждали финансирования. Мы решали все юридические вопросы. Потому что отведение земли, подготовка юридических документов – все это вместе, слаженно мы с агентством сделали. И вот сегодня мы, собственно, здесь и собрались, чтобы объявить, что эту дорогу мы начинаем делать с сегодняшнего дня. Мы не спеша будем разворачиваться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Капитальный ремонт участка в обход Стерлитамака протяженностью 23 км станет очередным крупнейшим дорожным проектом в республике за последние пять лет.

Расширение дороги Р-240, ремонт – это хорошая перспектива как для самого города, так и для меня как для автолюбителя, который часто ездит по этим дорогам. Это хорошее подспорье для того, чтобы было меньше аварий, так как все любят ездить быстро и куда-то торопятся. Фагим Каекбердин, житель г. Стерлитамака

Расширение участка позволит устранить транспортную перегрузку на этом направлении. Увеличится пропускная способность дороги. Автодорожная сеть в Башкортостане – одна из самых протяжённых и разветвлённых в стране: более 50 с половиной тысяч километров. И ее развитие продолжается.

Развивается дорожная инфраструктура и будет развиваться. У нас есть новые задачи. Нам надо М-7 доразвить на подходах к Уфе от М-12. Нам надо перемычку завершить состыковки Уфы с М-5, это с южной стороны. Поэтому мы здесь все работы будем делать. Роман Новиков, руководитель федерального дорожного агентства «Росавтодор»