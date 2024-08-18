В Башкирии расширят аварийный участок трассы Р-240

В Башкортостане начали подготовку к капитальному ремонту участка трассы Р-240. Около двух лет проект активно продвигался руководством республики в федеральных органах власти. Теперь положительное решение принято, соответствующее соглашение подписал Радий Хабиров на встрече с руководителем федерального дорожного агентства «Росавтодор» Романом Новиковым. Участок со 112-го по 135-й км расширят до четырех полос. Таким образом в том числе удастся снизить аварийность.
Эти кадры были сделаны в январе этого года. Авария на трассе Р-240 «Уфа – Оренбург». 113-й километр дороги. Три автомобиля, семеро пострадавших. Удача, что обошлось без жертв. Участок от Стерлитамакского КПМ давно считается аварийным – две полосы и высокая интенсивность. В сутки проходит более 17,5 тыс. автомобилей. Притом, что нормативная пропускная способность – 14 тысяч. Но скоро участок протяженностью 24 км расширят. Старт дан.
Это масштабный проект стоимостью более 4 миллиардов рублей. О необходимости ремонта говорили давно. Около двух лет региональными властями проект продвигался в федеральных органах власти.
Капитальный ремонт участка в обход Стерлитамака протяженностью 23 км станет очередным крупнейшим дорожным проектом в республике за последние пять лет.
Расширение участка позволит устранить транспортную перегрузку на этом направлении. Увеличится пропускная способность дороги. Автодорожная сеть в Башкортостане – одна из самых протяжённых и разветвлённых в стране: более 50 с половиной тысяч километров. И ее развитие продолжается.
Подобные крупные дорожные проекты – это и вливания в экономику региона, и новые возможности для развития. Движение по четырем полосам участка трассы Р-240 должно быть запущено в 2026 году. Подрядная организация уже приступила к расчистке обочины вдоль трассы.