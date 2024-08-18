В день празднования 450-летия Уфы состоится открытие юбилейных объектов

Все юбилейные объекты Уфы будут сданы в срок. Уже заканчивается строительство копии сухумской колоннады, комплекса сооружений гребного слалома и Дворца борьбы. Празднование 450-летия башкирской столицы состоится 31 августа. Именно в этот день пройдет торжественное открытие новых сооружений.

Тем, кто посещает башкирскую столицу на теплоходе, уфимская пристань теперь будет напоминать черноморское побережье. Через две недели на Набережной откроют колоннаду – копию сооружения в городе Сухум.

Мы все сюда приехали, учились. Сегодня смотрим здесь, наблюдаем строительство сухумской колоннады на Набережной. Надеюсь, что будет почти как у нас – красиво, уютно, и будет частичка Абхазии в Уфе. Александр Джоджуа

Это же здорово, когда есть новые строения, какие-то архитектурные здания. Это круто, когда город развивается. Олеся Джоджуа

Строительство завершено уже на 75%. Объект строят по образцу сухумской колоннады. Но отличия есть. Оба купола уфимского сооружения будут покрашены в зеленый – цвет ислама. А по вечерам на колонны будет проецироваться 3D-анимация.

Юбилейные изменения ожидают весь город. В частности, в центре Уфы активно обновляют тротуары. Все участки, на которых сейчас ведутся работы, также будут сданы до 31 августа. Город активно благоустраивают. Уже появилось более 500 объектов туристического кода. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на это Уфа получила субсидию из федерального бюджета более 200 млн рублей. Перед Молодежным театром появился сквер с большими фигурами музыкантов, а рядом – освещенные клумбы с растениями. Территорию около кинотеатра «Родина» оборудовали в морском стиле. А в сквере у концертного зала «Башкортостан» красуется инсталляция «450 лет».

В день празднования юбилея Уфы состоится и большой спортивный праздник. Центр гребного слалома фактически готов, осталось только благоустроить территорию. Это второй искусственный канал в России, который позволит готовить будущих олимпийских чемпионов.

Мы соединяем с городом ту сторону озера Теплого, для того чтобы жителям микрорайона Инорс было удобно. То есть они вот с этой парковой зоны спокойно проходят сюда, на наш спортивный объект. Уверены, что те детишки, которые там занимаются, – это первые спортсмены, которые получают такой подарок. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Строительство Дворца борьбы стартовало в августе 2019 года. В здании площадью 28 тысяч квадратных метров расположились школа спортивной борьбы с пятью залами на 18 ковров, гостиница, конференц-зал, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн. Здесь будет и второй по вместимости зал в республике после «Уфы-Арены».

На самом деле Дворец борьбы нужен для всей страны. Потому что на сегодняшний день такого объекта у нас в стране нет. И это будет домом для проведения сборов по всем видам борьбы, которые у нас на сегодняшний день существуют. Есть договоренности с федерациями всероссийскими, что у сборной России будут проходить сборы именно здесь. Эдуард Абдядилов, директор центра спортивной подготовки «Дворец борьбы»