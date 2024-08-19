Радий Хабиров посетил многопрофильный колледж в Стерлитамаке

Модернизация системы средних специальных учебных заведений – это самое лучшее вложение, потому что мы получаем трудовые ресурсы, благодаря чему наша экономика сможет активно развиваться. Поэтому я стараюсь в ходе рабочих поездок по республике посмотреть, как себя чувствуют наши колледжи и их филиалы. Это позволяет вникать в вопросы, которые требуют скорейшего решения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан