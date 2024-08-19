Радий Хабиров посетил многопрофильный колледж в Стерлитамаке

В ходе рабочей поездки Радий Хабиров посетил Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж. Глава Башкортостана осмотрел учебные лаборатории обновлённого корпуса и встретился с победителями чемпионатного движения «Профессионалы», после чего руководитель региона побывал в мастерских, которые три года назад оснастили современным оборудованием в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Здесь появилась фотостудия, мастерские графического и веб-дизайна. В лаборатории преподавания начальных классов Радий Хабиров оценил материально-техническую базу кабинетов и отметил важность использования IT-продуктов в сфере образования. Глава республики рассказал, что установил на свой телефон девять приложений для изучения башкирского языка.