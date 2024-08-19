В Башкирии ущерб аграриям от проливных дождей составил 1 млрд рублей

В Башкирии сумма ущерба, который понесли сельхозпроизводители из-за переувлажнения почвы, составил 1,06 млрд рублей. Кроме того, стала известна примерная площадь, на которой погиб урожай – 120,5 тысячи гектаров.

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил вице-премьер правительства-министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Он также отметил, что уже подготовлен проект распоряжения правительства региона о введении режима ЧС на территории Башкирии на период с 11 июля по 11 сентября. Масштаб ущерба обозначен с учетом данных от 33 районов республики, уточнил Ильшат Фазрахманов.