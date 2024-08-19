Диспансеризация и ущерб от паводка: итоги оперативки с Радием Хабировым

Сумма ущерба — более 1 млрд рублей. Такой показатель озвучили сегодня на оперативном совещании, оценивая урон агрокомплексу из-за обильных осадков. Пока данные представили 33 района. Оценить ситуацию полностью можно будет после того, как информацию дадут остальные.

Непрекращающиеся дожди продолжают препятствовать работе на полях. А из-за переувлажнения почвы гибнет урожай. Сумму ущерба аграрии республики оценивают в 1 млрд рублей. Подготовлен проект распоряжения правительства о введении режима ЧС с 11 июля по 11 сентября.

От дождей пострадали и другие объекты. На первоочередное восстановление проездов, ремонт мостов или обустройство временных путей предусмотрено 82 млн рублей. Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Ермекеевский и Учалинский — этим районам досталось от стихии больше всего.

Текущий ремонт местных дорог будем делать в рамках их содержания, а на объекты, которые пострадали, деньги мы выделили. Финансирование поступит в начале сентября. Необходимо оперативно выполнить все работы до конца октября. Этот вопрос – в зоне ответственности руководителей районов. Радий Хабиров

На совещании руководитель Минздрава рассказал о проведении диспансеризации в регионе. В этом году в нее включена оценка репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 18 до 49 лет и мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Кроме этого, I этап диспансеризации можно пройти в фельдшерско-акушерских пунктах.

За семь месяцев мы осмотрели уже более миллиона человек, выявили большое количество заболеваний. Это в первую очередь болезни системы кровообращения, далее идут болезни внутреннего дыхания. Конечно, раннее выявление таких заболеваний – это спасённая жизнь. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

К юбилею Уфы будут не только проводиться мероприятия — будет изменяться внешний вид города. Так, например, проводится один из сложных видов работ — преображение объектов культурного наследия. В этом году выдано 23 разрешения на ремонтно-реставрационные работы.