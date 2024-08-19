Диспансеризация и ущерб от паводка: итоги оперативки с Радием Хабировым

Сумма ущерба — более 1 млрд рублей. Такой показатель озвучили сегодня на оперативном совещании, оценивая урон агрокомплексу из-за обильных осадков. Пока данные представили 33 района. Оценить ситуацию полностью можно будет после того, как информацию дадут остальные.
Непрекращающиеся дожди продолжают препятствовать работе на полях. А из-за переувлажнения почвы гибнет урожай. Сумму ущерба аграрии республики оценивают в 1 млрд рублей. Подготовлен проект распоряжения правительства о введении режима ЧС с 11 июля по 11 сентября.
От дождей пострадали и другие объекты. На первоочередное восстановление проездов, ремонт мостов или обустройство временных путей предусмотрено 82 млн рублей. Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Ермекеевский и Учалинский — этим районам досталось от стихии больше всего.
На совещании руководитель Минздрава рассказал о проведении диспансеризации в регионе. В этом году в нее включена оценка репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 18 до 49 лет и мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Кроме этого, I этап диспансеризации можно пройти в фельдшерско-акушерских пунктах.
К юбилею Уфы будут не только проводиться мероприятия — будет изменяться внешний вид города. Так, например, проводится один из сложных видов работ — преображение объектов культурного наследия. В этом году выдано 23 разрешения на ремонтно-реставрационные работы.
Радий Хабиров также напомнил, что в Уфе появится «башкирский Арбат» — улица Октябрьской революции, которая будет тянуться до набережной и колоннады Дружбы Башкортостана и Абхазии. Это будет новый туристический маршрут.