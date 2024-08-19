В Уфе парк электротранспорта пополнили 10 новых троллейбусов

Уфимский парк электротранспорта пополнили сразу 10 новых троллейбусов. Ключи от них водителям вручил Радий Хабиров. Оформление техники посвящено юбилею столицы. Троллейбусы марки «Горожанин» — комфортные, вместительные и с приятным дизайном. Что немаловажно, машины производят в Уфе.

Системы навигации, климат-контроль, видеонаблюдение — вот только часть из того, что выделяет новые троллейбусы. В отличие от старых моделей, эти не привязаны к линиям контактной сети и могут, например, объехать препятствие благодаря аккумуляторам. Батареи позволяют преодолевать до 30 километров на автономном ходу.

Сегодня вот в эти предъюбилейные дни, мы буквально в конце этого месяца будем праздновать 450-летие Уфы, и мы делаем очередной подарок — на улицы Уфы выйдут вот эти замечательные машины. Мы 15 таких троллейбусов уже передали Уфе, и, насколько я знаю, и водители, и люди отзываются как об очень качественной, хорошей, рабочей такой лошадке. Ну и внешне они очень красивые, поэтому очень надеемся, что и вам, уважаемые водители, будет хорошо работать. И, конечно, это будет приятно нашим жителям. Радий Хабиров

Уж для кого, а для водителей новые троллейбусы — действительно настоящий подарок. В беседе с главой республики мэр Уфы пообещал, что с 1 января водителям электротранспорта повысят зарплату. Решение уже принято. Также, как рассказали в столичной администрации, новые троллейбусы выйдут на самые востребованные у жителей маршруты — 13-й и 16-й.

Одна из особенностей троллейбусов — это их дизайн: он посвящен юбилею столицы. На специальном узоре, если хорошо приглядеться, можно увидеть название города на трех разных языках: русском, башкирском и английском. Зеленый цвет тоже выбран не случайно. Это сделано, чтобы в первую очередь троллейбусы выделялись на фоне остального городского транспорта.

Важная особенность — машины произведены в Башкортостане совместно с белорусскими коллегами. Кузова троллейбусов «Горожанин» поставляет Минский автозавод, остальное собирают в Уфе преимущественно из российских комплектующих. К процессу сборки подключают многие республиканские компании. Выпуск востребованных моделей электротранспорта позволил уфимскому заводу получить крупные контракты на поставку троллейбусов в другие регионы: например, в Чебоксары, Новосибирск, Пензу.