В Башкирии стартовало адресное информирование граждан о выборах главы республики

В республике стартовало адресное информирование и оповещение избирателей о предстоящих выборах главы республики. Они пройдут 6, 7 и 8 сентября. Члены участковых избирательных комиссий ходят по домам и рассказывают жителям, где находится их избирательный участок, уточняют списки тех, кто хочет проголосовать на дому, информируют о технологии «Мобильный избиратель». Также людям вручаются листовки с информацией о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Башкортостана.

К жительнице Благовещенска Альмире Аюповой члены участковой избирательной комиссии пришли одной из первых. Труженице тыла рассказали о работе избирательного участка, днях проведения выборов Главы Башкортостана и вручили листовку с информацией о зарегистрированных кандидатах. Несмотря на то, что Альмире Аюповой 92 года, голосовать на дому она не намерена.

Я хочу прийти сама. Ноги у меня хорошо ходят, и вижу неплохо. Для меня выборы — это праздник. К тому же на избирательном участке нас, как ветеранов, всегда с почетом встречают. А сходить и проголосовать считаю своим гражданским долгом. Альмира Аюпова, труженица тыла

К слову, в сентябре жителям Благовещенского района и города Благовещенска, как и в других муниципалитетах, предстоит выбрать не только руководителя республики, но и депутатов местных советов. Об этом члены УИКов также рассказывают жителям.

С 19 по 28 августа члены избирательных комиссий совершают подомовые и поквартирные обходы. Главная задача — рассказать жителям республики о предстоящих выборах, напомнить адреса участков, время их работы и в какой форме гражданин может проголосовать. К слову, обходчики не будут запрашивать какие-либо личные данные, касающиеся банковских счетов, паролей от Госуслуг, электронной почты, различных аккаунтов.

Также обход избирателей поможет сверить списки, чтобы исключить ошибки в автоматизированной системе «Выборы», отметили в Центризбиркоме региона. Кроме того, жителям республики рассказывают о механизме «Мобильный избиратель», которым гражданин может воспользоваться, если в дни выборов будет находиться не по месту регистрации. Заявление можно подать в участковую или территориальную избирательные комиссии, через МФЦ или портал «Госуслуги».