«Салават Юлаев» одержал победу в заключительном матче Кубка Республики Башкортостан

В четвертой встрече предсезонного турнира наша команда принимала на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Счёт в первом периоде открыл Даниил Романцев, а во второй двадцатиминутке его сравнял новичок «Салавата» Нэйтан Тодд. Увеличили счёт «юлаевцы» в третьем периоде.

Сначала шайба после ошибки защитника «Автомобилиста» была записана на счёт Владислава Ефремова, а через несколько минут Матвей Гуськов забил в третий раз. Четвертую шайбу уфимцы отправили уже в пустые ворота «Автомобилиста», отличился Глеб Кузьмин. 4:1 — «Салават» выиграл три матча подряд, но занял второе место в Кубке республики Башкортостан. Чемпионом стала «Северсталь».