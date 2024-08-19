Алсу Миназова стала пятикратной чемпионкой России по гребному слалому

В поселке Богородское в Подмосковье прошли старты страны, где приняли участие более 200 спортсменов из 20 регионов. Нашу республику представляла уфимка Алсу Миназова. Свою копилку наград спортсменка дополнила 6 медалями, 5 из которых золотые. Алсу стала абсолютной чемпионкой в двух индивидуальных гонках на байдарке и каноэ.

Обе дисциплины она преодолела без штрафных баллов. Золотую награду уфимка также завоевала в слаломе, экстрим-квалификации и спринт-гонке на каноэ. В смешанной гонке Алсу Миназова в паре с Николаем Шклярук из Москвы одержали победу. А в каяк-кроссе Миназова остановилась на второй строчке.