В Башкирии о помиловании попросили убийца и насильник

В Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе республики. Было рассмотрено два прошения – от убийцы и насильника.
Один из заключенных был осужден в 2011 году на 17 лет и 9 месяцев за убийство двух человек. С начала 2000-х мужчина неоднократно был признан виновным в краже, угрозах убийством, хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью. В помиловании ему отказали.
Второй мужчина был осужден за изнасилование девочки-подростка с инвалидностью первой группы. Преступник был пьян. На месте происшествия его застал отец несчастной. Мужчина вступил в драку, после похитил сотовый телефон и сбежал. Насильника приговорили к 11 годам лишения свободы и в помиловании отказали.