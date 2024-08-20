В Башкирии о помиловании попросили убийца и насильник

В Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе республики. Было рассмотрено два прошения – от убийцы и насильника.

Один из заключенных был осужден в 2011 году на 17 лет и 9 месяцев за убийство двух человек. С начала 2000-х мужчина неоднократно был признан виновным в краже, угрозах убийством, хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью. В помиловании ему отказали.