Жители Кушнаренковского района отправили в зону СВО восьмой гумконвой

Из Кушнаренковского района отправился очередной гумконвой в зону СВО. Он стал восьмым по счету, собранный муниципалитетом. В состав груза вошли более 15 маскировочных сетей, газовые горелки и инструменты, браслеты выживания, комплекты «сухого» душа, предметы личной гигиены, продукты питания и, конечно, личные посылки от родных и близких. Все это собрали жители и предприниматели района.

На передовую доставят также автомобили «УАЗ», мотоцикл «Днепр» с коляской. Их отремонтировали и оснастили всем необходимым.

Школьники Кушнаренково перед началом нового учебного года для учащихся города Красный Луч Луганской народной республики собрали средства и купили канцелярские товары, волейбольные и баскетбольные мячи, цветной принтер и написали письма своим ровесникам.