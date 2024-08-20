В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося продать авто по поддельным документам

В Кумертау полицейские при поддержке бойцов ОМОН задержали мужчину, который пытался продать автомобиль по подложным документам. Все произошло в момент сделки. Как оказалось, у владельца машины были поддельные права, а свидетельство о регистрации транспортного средства в другом государстве он купил в интернете.