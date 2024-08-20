В Башкирии старый завод реконструируют под элеватор

В башкирском селе строят новый распределительно-логистический центр с элеватором и контейнерной площадкой. Этим занимается группа компаний «РЕСА» в Туймазинском районе. Проект включает в себя строительство трех очередей. Первый этап – восстановление складских емкостей для хранения зерна с возможностью приемки, сушки, подработки и отгрузки – почти закончен. Приступили ко второму – восстановлению силосного корпуса, третий находится на этапе проектирования.

И не скажешь, что когда-то это место было заброшено. Здания пустовали целых 20 лет. Сейчас территория потихоньку преображается. В складских помещениях провели ремонт, заменили кровлю. Установили сушилку и сепаратор, транспортер и норию.

Аграрии уже выстроились сюда в очередь. На днях должны привезти горох. Специалисты лаборатории ждут не дождутся первых заполненных урожаем грузовиков – для работы здесь они прошли специальное обучение, а практику проходили на дюртюлинском элеваторе. Всего на страже качества урожая будут стоять четыре лаборанта.

Первый этап строительства почти закончен, уже приступили ко второму. В здании бывшего комбикормового завода идет демонтаж. Его реконструируют под элеватор. В башне можно будет хранить до 20 тысяч тонн урожая. А на этом пустом месте поставят автоприемное устройство для двух видов культур, газовую сушилку на 75 тонн в час и сепаратор на 150 тонн в час. Силосный корпус планируют запустить летом следующего года.

Это удобная перевалочная база для сельхозпроизводителей. Здесь проходит подъездная ж/д ветка. Транспортировку можно будет осуществлять не только грузовиками, но и вагонами. Отсюда зерно можно будет отправить даже в другие страны: в Китай, Индию и Индонезию.

Уже восстановили километр железной дороги. Планируют построить вторую ветку, чтоб была возможность работать с контейнерными поездами. Это примерно 500 метров. Установят также еще одну точку погрузки зерна.