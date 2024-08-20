В Иглино в честь Дня флага России провели спортивный праздник

Помимо этого, здесь прошли соревнования по скандинавской ходьбе, волейболу, настольному теннису и шахматам. Участие приняли как взрослые, так и дети. К слову, на беговую дистанцию выходили и новички, и те, кто уже преодолевал многокилометровые дистанции. В будущем в Иглино инициаторы хотят создать клуб любителей спортивного бега.