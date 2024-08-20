Стал известен рейтинг кандидатов на должность Главы Башкирии

Многое сделано по благоустройству городов, развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, возвращению исторической памяти, оказывается помощь нашим ребятам на СВО, в этом республика один из ведущих регионов страны. Все это делается несмотря на сложную политическую обстановку, результаты у всех на виду и производят эмоциональное впечатление на людей. Они понимают, что здесь заслуга власти, которую олицетворяет Радий Хабиров.

Сергей Лаврентьев