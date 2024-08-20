Стал известен рейтинг кандидатов на должность Главы Башкирии

В Башкирии был проведён опрос жителей республики. Граждан спросили об информированности о предстоящих выборах 6, 7 и 8 сентября, а также о планах принять в них участие. Опрос провели специалисты Центра гуманитарных исследований министерства культуры региона.
Респондентам задали несколько вопросов о приближающихся выборах, среди которых были: «Слышали ли Вы или знаете следующих кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан?» и «За кого из кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан Вы скорее всего проголосуете на выборах 8 сентября этого года?».
За месяц до голосования 78% опрошенных считают, что достаточно проинформированы о предстоящих выборах. 64% с уверенностью заявили, что пойдут на выборы, 18% сообщили, что еще не решили, 16% заявили, что не будут участвовать в выборах.
Что касается персональной узнаваемости зарегистрированных кандидатов на должность Главы Башкирии, то у Радия Хабирова, по данным опроса, она составила 97,4%, у либерал-демократа Ивана Сухарева – 23,7%. Узнаваемость справедливоросса Владимира Нагорного составила 19,6%, кандидата от «Новых людей» Ильшата Тимерьянова – 16,8%, представителя коммунистов Артура Шайнурова – 16,4%.
Электоральные предпочтения опрошенных распределились следующим образом. Из числа планирующих голосовать на выборах 78% заявили, что «скорее всего» отдадут свой голос за Радия Хабирова («Единая Россия»). Остальные предпочтения в разгар агитационной кампании выглядят так:
Владимир Нагорный (СРЗП) – 3%, Иван Сухарев (ЛДПР) – 4%, Ильшат Тимерьянов («Новые люди») – 6,5%, Артур Шайнуров (КПРФ) – 8,5%. В ходе опроса фамилии кандидатов, как и в бюллетене, предъявлялись респондентам вместе с названиями политических партий, от которых они баллотируются.
Социологическое исследование проводилось с 3 по 11 августа 2024 года по инициативе ГАУ «Центр гуманитарных исследований» минкультуры РБ. Объем выборки составил 1001 человек, выборка многоступенчатая, территориальная, квотная, репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население республики по полу, возрасту и учитывает распределение населения между городскими и сельскими поселениями. Ошибка выборки не превышает ± 4%. Метод исследования – формализованное уличное интервью с помощью портативных компьютерных устройств (CAPI).
Политолог Сергей Лаврентьев, размышляя о результатах электоральных предпочтений накануне выборов, объяснил, что желающие голосовать за Радия Хабирова видят, что за время его руководства республикой сделано для развития региона.
Сергей Лаврентьев отметил, что каждый из кандидатов достаточно заметен, в том числе благодаря тому, что за ними стоят бренды их партий, имеет определенный потенциал и аудиторию потенциальных избирателей.