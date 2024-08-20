Врачи Уфы сохранили матку женщине с опухолью

В Уфе врачи городского перинатального центра успешно провели комбинированную операцию. Специалистам удалось сохранить матку женщине с опухолью.

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У пациентки был выявлен миоматозный узел размером более 10 см. Он мешал родам естественным путём. Было принято решение провести кесарево сечение и удаление доброкачественной опухоли матки. Отмечается, что это третья подобная операция за последние 10 лет, которую провели в Башкирии.

Операция позволила сохранить матку, снизить объем кровопотери и ускорить восстановление матери после родов. После полуторачасовой операции новоиспеченная мама смогла быстро встать на ноги и самостоятельно ухаживать за своим малышом. На данный момент и женщина, и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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