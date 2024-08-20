В Башкирии благодаря господдержке развивается животноводческий комплекс

Результат слаженной работы инвесторов и региональных властей. Сельхозпредприятие из Мелеузовского района за пять лет построило целый животноводческий комплекс, став одним из крупнейших производителей молока. Возведение корпусов проходило не без поддержки Правительства, предоставившего помощь после «Инвестчаса».

На этом месте еще несколько лет назад были лишь пустые поля. Сегодня здесь возвышаются современные корпуса нового животноводческого комплекса. Как рассказывает Аскар Идельбаев, 5 лет назад, когда он только устроился на сельхозпредприятие, поголовье насчитывало всего 500 буренок, после реализации инвестпроекта — 3000. Столь же стремительно развивалась и карьера мужчины. Нефтяник по образованию, начинал в качестве обычного рабочего. Теперь он — управляющий комплексом.

Реализация инвестпроектов по строительству коровников и доильного цеха позволила стать сельхозпредприятию «Ашкадарский» одним из крупнейших поставщиков молока в республике. В сутки здесь производят 80 тонн сырого продукта, который отправляют на завод в Мелеузе. В планах — нарастить объемы.

Ход реализации инвестпроекта был на контроле республиканских властей. Планы по развитию директор сельхозпредприятия озвучил на инвестиционном часе. Проект получил статус приоритетного. В качестве мер поддержки Башкортостан компенсирует часть затрат на покупку техники и оборудования. «Инвестиционные часы» — это уникальный системный инструмент, внедрение которого позволило ускорить реализацию бизнес-проектов. Практика неоднократно признавалась лучшей и ставилась в пример другим регионам.

Совещания в формате «Инвестчас» являются эффективным инструментом взаимодействия с инвесторами и принятия быстрых управленческих решений. Мы проводим такие встречи с 2018 года и видим положительный эффект от них.

Раньше на предприятии активно закупали скот из-за рубежа. После того, как европейский рынок закрыли, хозяйство начало производить породистых буренок самостоятельно, получило статус племенного. Для наращивания кормовой базы предприятие приобрело землю, на которой выращивает корма для собственного стада.

Ещё один масштабный проект, который реализовали в сельхозпредприятий, — строительство оросительной системы. 11 поливалок могут охватить почти 1000 гектаров полей. Их должны были запустить в работу уже в этом году. Однако из-за дождей необходимости в этом не было.