Радий Хабиров обсудил с предпринимателями меры поддержки бизнеса

В этом году на поддержку предпринимательства в республике государство выделило порядка миллиарда рублей. Почти половина направлена на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Радий Хабиров сегодня встретился с бизнесменами в Уфе. Участники из разных районов Башкортостана смогли задать свои вопросы главе республики.
Еще в начале отмечают: встреча с главой региона неформальная. Задавать вопросы можно с места. Радий Хабиров в таком формате общается с предпринимателями впервые.
В регионе действует система мер поддержки бизнеса. Каждый четверг проходят «Инвестчасы». В районах предпринимателей поддерживают бизнес-шерифы. Должность была введена 4 года назад. В этом году на поддержку отрасли выделено порядка миллиарда рублей, почти половина из них — на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и индивидуальной инициативы».
Предприниматели задавали разные вопросы. Больше всего их интересовали меры поддержки. Говорили о придорожном сервисе, который стал лучше после принятия программы, отметил Радий Хабиров. Поступил вопрос о логистических центрах. Так, глава региона анонсировал открытие 27 августа комплекса «Озон», переговоры идут и с «Вайлдберриз». Кто-то воспользовался моментом и попросил помощь в развитии проекта.
Несмотря на непростую ситуацию на политической арене, число субъектов МСП растет — по их количеству Башкортостан занимает второе место в ПФО.
Завершилась встреча вручением наград предпринимателям. Активисты бизнес-сообщества сегодня — не только люди, которые зарабатывают, но и помогают. В каждом районе есть герои, которые безвозмездно поддерживают реальным делом как фронт, так и тыл.