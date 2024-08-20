Радий Хабиров обсудил с предпринимателями меры поддержки бизнеса

В этом году на поддержку предпринимательства в республике государство выделило порядка миллиарда рублей. Почти половина направлена на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Радий Хабиров сегодня встретился с бизнесменами в Уфе. Участники из разных районов Башкортостана смогли задать свои вопросы главе республики.

Еще в начале отмечают: встреча с главой региона неформальная. Задавать вопросы можно с места. Радий Хабиров в таком формате общается с предпринимателями впервые.

Развитию бизнеса в регионе уделяли большое внимание. За последние годы постарались создать развёрнутую систему поддержки предпринимательского сообщества. В Башкортостане активно работают институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей и муниципальные бизнес-шерифы, главная задача которых – это поддержка бизнеса. В республике также действует широкий перечень стимулирующих мер – финансовых, информационно-консультационных. Все эти инструменты эффективно работают и, действительно, помогают нашему бизнесу. Радий Хабиров

В регионе действует система мер поддержки бизнеса. Каждый четверг проходят «Инвестчасы». В районах предпринимателей поддерживают бизнес-шерифы. Должность была введена 4 года назад. В этом году на поддержку отрасли выделено порядка миллиарда рублей, почти половина из них — на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и индивидуальной инициативы».

Предприниматели задавали разные вопросы. Больше всего их интересовали меры поддержки. Говорили о придорожном сервисе, который стал лучше после принятия программы, отметил Радий Хабиров. Поступил вопрос о логистических центрах. Так, глава региона анонсировал открытие 27 августа комплекса «Озон», переговоры идут и с «Вайлдберриз». Кто-то воспользовался моментом и попросил помощь в развитии проекта.

Несмотря на непростую ситуацию на политической арене, число субъектов МСП растет — по их количеству Башкортостан занимает второе место в ПФО.

В республике действует много мер поддержки для развития предпринимательства. В последние годы мы старались открыть Башкортостан для инвестиций. Во время последней встречи с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным я отметил, что, на мой взгляд, это у нас получается. В республику приходит крупный бизнес, в том числе зарубежный. Эту амбициозную задачу мы продолжим выполнять. Идеология нашей работы будет включать и дальнейшее развитие системы поддержки малого бизнеса. Потенциал у нас для этого есть. Радий Хабиров