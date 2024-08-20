Стало известно, какую явку избирателей ожидают на осенних выборах в Башкирии

Согласно проведенному Центром гуманитарных исследований Башкортостана соцопросу о предстоящих выборах, более 70% избирателей придут в начале сентября на участки. Самая высокая персональная узнаваемость из зарегистрированных кандидатов — у Радия Хабирова, 19,6% у справедливоросса Владимира Нагорного, 23,7% — у либерал-демократа Ивана Сухарева, 16,4% — у нового лидера коммунистов Артура Шайнурова и 16,8% узнаваемость у Ильшата Тимерьянова, кандидата от партии «Новые люди».

В электоральных предпочтениях ясность только в вопросе о лидере: 78% из числа тех, кто планирует голосовать, «скорее всего» выберут Радия Хабирова. Остальные предпочтения в разгар агитационной кампании выглядят так: Владимир Нагорный — 3%, Иван Сухарев — 4,0%, Ильшат Тимерьянов — 6,5%, Артур Шайнуров — 8,5%.

В ходе опроса фамилии кандидатов, как и в бюллетене, предъявлялись вместе с названиями политических партий, от которых они баллотируются. Вопросы были сформулированы следующим образом: 1 вопрос: «Слышали ли Вы или знаете следующих кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан?», 2 вопрос: «За кого из кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан Вы, скорее всего, проголосуете на выборах 8 сентября этого года?».

Социологическое исследование проводилось с 3 по 11 августа по инициативе «Центра гуманитарных исследований» Минкультуры республики. Объем выборки составил 1001 человек, выборка многоступенчатая, территориальная, квотная, репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население республики по полу, возрасту и учитывает распределение населения между городскими и сельскими поселениями. Ошибка выборки не превышает ± 4%. Метод исследования — формализованное уличное интервью с помощью портативных компьютерных устройств.