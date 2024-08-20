В Башкирии библиотекарь строит свой дом

Библиотекарь из Чишминского района смогла приобрести дом благодаря программе «Земский работник культуры». Эвелина Байбурина — уроженка Чишминского района, с детства любит литературу. После выпуска из Педагогического колледжа имени Акмуллы она решила пойти работать по специальности и стала участницей республиканской программы. Теперь девушка работает в обновленной библиотеке в родном районе.
Каникулы близятся к концу. Школьники спешат в местную библиотеку, чтобы вернуть книжки, которые им задали прочитать на лето. Их встречает Эвелина Байбурина — молодой библиотекарь, поступивший на работу в село Кляшево по программе «Земский работник культуры». Девушка трудится здесь уже второй год.
Благодаря выплате из республиканского бюджета, Эвелине удалось покрыть первоначальный взнос по ипотеке и начать стройку собственного жилья в Чишмах. Работает девушка тоже в новом здании. В рамках нацпроекта «Культура» библиотеку в селе Кляшево отремонтировали. Теперь это полноценный центр детского досуга.
Среди нового оборудования — компьютеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вскоре посетители библиотеки смогут воспользоваться VR-очками. Технически оснащен и детский уголок «Радость нашего дома». После ремонта обучение детей стало интерактивным. Новые знания о Башкортостане посетители дома культуры могут получить, например, при помощи викторины. Компьютер задает вопрос и предлагает три варианта ответа.
Помимо детского уголка, библиотеку разделили на несколько зон. Большинство из них объединены общей тематикой и посвящены 105-летию со дня рождения Мустая Карима. Здесь есть зона отдыха, конференц-зал с мини-музеем, монофоны, из которых будут звучать стихи писателя. Открытие библиотеки запланировано на 17 октября.
Программа «Сельский работник культуры» стартовала в Башкортостане в 2021 году. Благодаря ей выплату в размере 500 тыс. рублей получают работники культуры с профильным образованием. Они должны устроиться на работу в населенных пунктах, в которых проживают менее 50 тысяч человек. А с 2025 года программа «Земский работник культуры» заработает уже в масштабах страны.