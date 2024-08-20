В Башкирии библиотекарь строит свой дом

Библиотекарь из Чишминского района смогла приобрести дом благодаря программе «Земский работник культуры». Эвелина Байбурина — уроженка Чишминского района, с детства любит литературу. После выпуска из Педагогического колледжа имени Акмуллы она решила пойти работать по специальности и стала участницей республиканской программы. Теперь девушка работает в обновленной библиотеке в родном районе.

Каникулы близятся к концу. Школьники спешат в местную библиотеку, чтобы вернуть книжки, которые им задали прочитать на лето. Их встречает Эвелина Байбурина — молодой библиотекарь, поступивший на работу в село Кляшево по программе «Земский работник культуры». Девушка трудится здесь уже второй год.

Я даже пошла учиться именно на библиотекаря, потому что это, на самом деле, очень интересная работа. Мы проводим огромные массовые мероприятия с различными писателями, у нас очень много мастер-классов, мы работаем с детьми. И, естественно, я люблю литературу и стараюсь привить детям любовь к книгам. Эвелина Байбурина, библиотекарь

Благодаря выплате из республиканского бюджета, Эвелине удалось покрыть первоначальный взнос по ипотеке и начать стройку собственного жилья в Чишмах. Работает девушка тоже в новом здании. В рамках нацпроекта «Культура» библиотеку в селе Кляшево отремонтировали. Теперь это полноценный центр детского досуга.

Если ты на кружок какой-нибудь ходишь, допустим, рисование, ты можешь прийти в библиотеку и посмотреть разные иллюстрации, и к тебе придет муза. Алина Кашапова

Мне тут нравится, что поменяли цвет, вот это всё, и новую технику добавили. Аскар Ямалетдинов

Среди нового оборудования — компьютеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вскоре посетители библиотеки смогут воспользоваться VR-очками. Технически оснащен и детский уголок «Радость нашего дома». После ремонта обучение детей стало интерактивным. Новые знания о Башкортостане посетители дома культуры могут получить, например, при помощи викторины. Компьютер задает вопрос и предлагает три варианта ответа.

Помимо детского уголка, библиотеку разделили на несколько зон. Большинство из них объединены общей тематикой и посвящены 105-летию со дня рождения Мустая Карима. Здесь есть зона отдыха, конференц-зал с мини-музеем, монофоны, из которых будут звучать стихи писателя. Открытие библиотеки запланировано на 17 октября.

Сейчас у нас остались оформительские работы. Также мы ждем завоз новых книг, мы их чипируем при помощи программы. Это очень такая кропотливая работа. Также читателям мы будем выдавать электронные читательские билеты. Гульфина Ямалетдинова, заведующая Кляшевской сельской модельной библиотекой