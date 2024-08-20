В Уфе прошли любительские соревнования по плаванию среди людей с ОВЗ

Травмированные военнослужащие, ветераны боевых действий и ребята из детских домов стали участниками любительских соревнований по плаванию. Уфа — четвертый по счету город, после Москвы, Сочи и Тулы, который принял школу «Вызов чемпиона». Участники попробовали себя в плавании, получили рекомендации от профессиональных спортсменов, а за неделю усердных тренировок даже установили личные рекорды.
На первый взгляд — ничего примечательного: стандартные растяжка и общие упражнения перед тренировкой. Однако для участников школы с ОВЗ — это удобный случай укрепить здоровье, освоить новый вид спорта и доказать самим себе, что все невозможное — возможно.
30 участников из разных уголков России вошли в состав школы «Вызов чемпиона» по плаванию. Принять участие решил и уроженец Караидельского района Башкортостана Ильгиз Ахунов.
Как и в профессиональном спорте, тренеры школы придерживаются режима: сначала разминка на суше, затем почти 2 часа тренировка в воде. Все упражнения разрабатываются с учетом физических способностей бойцов.
А это — успехи самой маленькой участницы Софии, прибывшей из Санкт-Петербурга. Она составила команду папе, который также решил поправить свое здоровье.
Завершающим этапом интенсива стали соревнования — участников поделили по степени полученных травм.
Лучшими стали самые упорные мужчины, например, Владислав Фролов. Взяв 1 место на дистанции 50 метров вольным стилем, он всерьез задумался о профессиональном спорте.
Реабилитация через спорт — метод эффективный, особенно для травмированных участников СВО. Теперь свои силы и выносливость они смогут проявить не только на передовой. Горные лыжи и сноуборд, плавание, вейкборд, велоспорт, бег и триатлон. Стать участником может любой — все расходы организаторы берут на себя.