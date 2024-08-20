В Уфе прошли любительские соревнования по плаванию среди людей с ОВЗ

Травмированные военнослужащие, ветераны боевых действий и ребята из детских домов стали участниками любительских соревнований по плаванию. Уфа — четвертый по счету город, после Москвы, Сочи и Тулы, который принял школу «Вызов чемпиона». Участники попробовали себя в плавании, получили рекомендации от профессиональных спортсменов, а за неделю усердных тренировок даже установили личные рекорды.

На первый взгляд — ничего примечательного: стандартные растяжка и общие упражнения перед тренировкой. Однако для участников школы с ОВЗ — это удобный случай укрепить здоровье, освоить новый вид спорта и доказать самим себе, что все невозможное — возможно.

В голове до сих пор война идет. У меня то же самое происходит, то есть бессонные ночи, как правило, постоянно мысли. Разгружает. Очень хорошо разгружает, уже более-менее лучше спится. Я планирую дальше этим заниматься. Егор Широкобоков, участник СВО

30 участников из разных уголков России вошли в состав школы «Вызов чемпиона» по плаванию. Принять участие решил и уроженец Караидельского района Башкортостана Ильгиз Ахунов.

Мне позвонил социальный координатор, предложил принять участие. Я согласился и не пожалел, очень нравится. Раньше плавать не умел, сейчас научился более-менее. Ильгиз Ахунов, Участник СВО

Как и в профессиональном спорте, тренеры школы придерживаются режима: сначала разминка на суше, затем почти 2 часа тренировка в воде. Все упражнения разрабатываются с учетом физических способностей бойцов.

У нас ребята есть разные, есть те, кто в первый раз на этом сборе и плавать совершенно не умеет — мы обучаем с нуля. Есть ребята, кто уже занимается и владеет техникой плавания. Выстраиваем программу таким образом, чтобы у нас они совершенствовали свое мастерство. Александр Неволин-Светов, заслуженный мастер спорта России по плаванию, главный тренер школы «Вызов чемпиона»

А это — успехи самой маленькой участницы Софии, прибывшей из Санкт-Петербурга. Она составила команду папе, который также решил поправить свое здоровье.

Я умею плыть лягушкой, умею плыть стрелочкой, умею плыть кролем почти. Я раньше вообще не умела плавать — от слова совсем. София Ершова, участница школы «Вызов чемпиона»

Завершающим этапом интенсива стали соревнования — участников поделили по степени полученных травм.

На чемпионатах России, на официальных стартах есть специальный человек, который классифицирует по их ограниченности, то есть, если у кого-то руки нет — это один класс, у кого нет кисти — это другой класс. Сейчас мы условно их проклассифицировали, чтобы ребятам был дополнительный стимул увидеть свой результат. Андрей Буков, мастер спорта международного класса по триатлону и плаванию, паралимпийский чемпион

Лучшими стали самые упорные мужчины, например, Владислав Фролов. Взяв 1 место на дистанции 50 метров вольным стилем, он всерьез задумался о профессиональном спорте.

Плавание для меня всегда было, вот как школа называется — «Вызов чемпиона». Для меня это действительно вызов, потому что плавание мне всегда как-то трудно давалось. По исходу этих сборов я понял, что это не так уж и трудно, когда научился правильной технике. И, возможно, в дальнейшем буду участвовать в соревнованиях различных. Владислав Фролов, участник СВО