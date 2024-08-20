ХК «Салават Юлаев» войдет в новый сезон без задолженностей

Об этом сегодня рассказал гендиректор хоккейного клуба Ринат Баширов. В «Уфа-Арене» прошла традиционная пресс-конференция перед началом сезона. Помимо руководителя клуба, в ней принял участие главный тренер команды Виктор Козлов. Накануне «юлаевцы» победой над «Автомобилистом» завершили домашний предсезонный турнир.
В 24-й раз хоккейный клуб «Салават Юлаев» проводил домашний предсезонный турнир. В этом году в Уфу приехали магнитогорский «Металлург», череповецкая «Северсталь», «Автомобилист» из Екатеринбурга и «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Юлаевцы» провели четыре матча, одержали три победы и потерпели лишь одно поражение — от победителя турнира «Северстали». В заключительном матче переиграли «Автомобилист».
Финансовые вопросы и долги клуба волнуют болельщиков так же сильно, как и результаты на площадке. Благодаря решениям Радия Хабирова в новый сезон «Салават Юлаев» войдет без задолженностей.
Продолжают в клубе поиски новых игроков, которые могли бы усилить команду. Уфимский клуб активно ведет переговоры с иностранным атакующим защитником. В то же время планируют уфимцы использовать и внутренние резервы. Один из матчей предсезонного Кубка республики «Салават» провел молодежным составом.
Впереди у «Салавата» еще один предсезонный турнир. Он пройдет в Магнитогорске с 27 по 30 августа. Первую игру в регулярном чемпионате «юлаевцы» проведут 5 сентября дома против казанского «Ак Барса».