В Чишминском районе проходит адресное информирование о выборах Главы Башкирии

В республике проходит подомовый и поквартирный обход граждан с целью информирования и оповещения о грядущих выборах Главы Башкортостана. Они пройдут 6, 7 и 8 сентября. В Чишминском районе эту работу проводят более 400 членов участковых избирательных комиссий. Им предстоит обойти более 39 тысяч избирателей.

Члены комиссии рассказывают жителям, как найти свой избирательный участок, помогут тем, кто по состоянию здоровья намерен проголосовать дома, информируют о возможностях технологии «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать в любой точке региона и в Москве.