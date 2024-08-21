В Башкирии строят ещё один комплекс по производству керамизированных гранул

В Учалах строят еще один комплекс по производству керамизированных гранул для гибкой черепицы мощностью до 100 тысяч тонн в год. Его возводят на территории завода «Стройминерал». Проект был одобрен главой республики на одном из «Инвестчасов» и признан приоритетным.
Комплекс будет включать в себя цеха покраски, дробления, склад готовой продукции. Общий объем инвестиций составит порядка 3,3 млрд рублей. Также организуют 60 новых рабочих мест.
Такие керамизированные гранулы предприятие выпускает с 2016 года. Этот материал выполняет функцию защитного декоративного слоя. Сейчас в ассортименте завода порядка 65 цветов.