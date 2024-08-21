В Башкирии строят ещё один комплекс по производству керамизированных гранул

В Учалах строят еще один комплекс по производству керамизированных гранул для гибкой черепицы мощностью до 100 тысяч тонн в год. Его возводят на территории завода «Стройминерал». Проект был одобрен главой республики на одном из «Инвестчасов» и признан приоритетным.