В Уфе отрабатывают технику безопасности на избирательных участках

Подготовка помещений к выборам, инструктаж, доступные подъездные пути. В Башкортостане активизировалась подготовка к единому дню голосования. 6, 7 и 8 сентября в регионе состоятся выборы главы республики и депутатов в местные советы. Так, накануне в Уфе на избирательном участке 148, расположенном в лицее №1, прошли плановые учения технике безопасности.
В подготовке выборов задействованы более 3300 избирательных комиссий различного уровня, 28 тысяч членов избиркомов. Идет обучение организаторов, информирование избирателей об участвующих кандидатах и партиях. Продолжается подомовой обход.