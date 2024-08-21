В Уфе отрабатывают технику безопасности на избирательных участках

Подготовка помещений к выборам, инструктаж, доступные подъездные пути. В Башкортостане активизировалась подготовка к единому дню голосования. 6, 7 и 8 сентября в регионе состоятся выборы главы республики и депутатов в местные советы. Так, накануне в Уфе на избирательном участке 148, расположенном в лицее №1, прошли плановые учения технике безопасности.

В преддверии избирательной кампании мы проводим на базе одного из избирательных участков, который расположен на территории Ленинского района, практические занятия по отработке действий участковых избирательных комиссий при возникновении штатных ситуаций. Отрабатываются различные ситуации – это и пожар на избирательном участке и обнаружение взрывного устройства. То есть практическая эвакуация с участием всех заинтересованных ведомств, сотрудников правоохранительных органов.

Андрей Семенов, заместитель главы администрации Ленинского района г. Уфы

В подготовке выборов задействованы более 3300 избирательных комиссий различного уровня, 28 тысяч членов избиркомов. Идет обучение организаторов, информирование избирателей об участвующих кандидатах и партиях. Продолжается подомовой обход.

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