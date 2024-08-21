В Уфе отрабатывают технику безопасности на избирательных участках

В преддверии избирательной кампании мы проводим на базе одного из избирательных участков, который расположен на территории Ленинского района, практические занятия по отработке действий участковых избирательных комиссий при возникновении штатных ситуаций. Отрабатываются различные ситуации – это и пожар на избирательном участке и обнаружение взрывного устройства. То есть практическая эвакуация с участием всех заинтересованных ведомств, сотрудников правоохранительных органов.

Андрей Семенов, заместитель главы администрации Ленинского района г. Уфы