В Москве проходит выставка художников-выходцев из Башкирии

В Московском доме национальностей проходит выставка работ художников-выходцев из Башкортостана «М5СоЕдинение». Там представлены работы как признанных мастеров кисти, так и молодых авторов, чье творчество уже вызывает интерес публики.

Работы выполнены в разных стилях. Выставка открылась благодаря организации «Сесен» и курултаю башкир Москвы, а также при поддержке правительства столицы и полномочного представительства республики. На открытии выступили творческие коллективы и артисты. Увидеть картины можно будет до конца августа.