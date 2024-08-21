В Башкирии два человека заблудились в лесах

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что за последние сутки в лесах республики заблудились два человека.
Так, в Гафурийском районе мужчина из деревни Ибрагимово отправился в деревню Убалары к родственникам. Гость долго не появлялся, и обеспокоенные близкие обратились к спасателям. К счастью, мужчина самостоятельно выбрался из леса.
В Учалинском районе пропал 17-летний парень. Он приехал с друзьями на рыбалку, но вскоре компания решила сменить локацию. Во время перемещения парень отстал и пропал. Его поисками занимались спасатели, полиция и местные жители. Парню удалось самостоятельно добраться до дома.