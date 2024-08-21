В Уфе в сарае нашли тело пропавшего парня

По данным Следственного комитета, тело парня было обнаружено в погребе сарая на улице Запотоцкого. Оказалось, в день своей смерти он находился в гостях у знакомого и его супруги в арендованном доме. Во время застолья между хозяином и гостем произошла ссора. В порыве агрессии мужчина ударил парня ножом – от ранений пострадавший скончался.