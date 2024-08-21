В Уфе в сарае нашли тело пропавшего парня

В Уфе нашли тело 26-летнего парня, который считался пропавшим с февраля. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего жителя Альшеевского района.

Фото №1 - В Уфе в сарае нашли тело пропавшего парня

По данным Следственного комитета, тело парня было обнаружено в погребе сарая на улице Запотоцкого. Оказалось, в день своей смерти он находился в гостях у знакомого и его супруги в арендованном доме. Во время застолья между хозяином и гостем произошла ссора. В порыве агрессии мужчина ударил парня ножом – от ранений пострадавший скончался.

Свидетельницами расправы стали супруга возможного убийцы и их подруга. Мужчина пригрозил женщинам насилием и потребовал скрыть случившееся. Его сожительница не смогла скрывать правду и созналась полиции.

В настоящее время тело мужчины обнаружено, на время расследования по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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