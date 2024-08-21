День города в Уфе: как пройдет праздник

Обновленную программу мероприятий и приглашенных звезд на 450-летие башкирской столицы представили на пресс-конференции. Так, 30 августа состоится фестиваль «Сердце Евразии». На сцене амфитеатра за Конгресс-холлом «Торатау» выступят группа «Пицца», Алексей Воробьев, Ваня Дмитриенко и ансамбль «Харизма» из республики Беларусь.

Днем позже на этом же месте для уфимцев споют певица Алсу, HammAli & Navai, Николай Басков, Zainetdin и Элвин Грей. Стоит отметить, что было решено отменить праздничный салют и 3D-шоу на «Уфа-Арене». Также не будут на три дня перекрывать проспект Октября, как планировалось ранее.