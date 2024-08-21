День города в Уфе: как пройдет праздник

Обновленную программу мероприятий и приглашенных звезд на 450-летие башкирской столицы представили на пресс-конференции. Так, 30 августа состоится фестиваль «Сердце Евразии». На сцене амфитеатра за Конгресс-холлом «Торатау» выступят группа «Пицца», Алексей Воробьев, Ваня Дмитриенко и ансамбль «Харизма» из республики Беларусь.
Днем позже на этом же месте для уфимцев споют певица Алсу, HammAli & Navai, Николай Басков, Zainetdin и Элвин Грей. Стоит отметить, что было решено отменить праздничный салют и 3D-шоу на «Уфа-Арене». Также не будут на три дня перекрывать проспект Октября, как планировалось ранее.
Первая концертная программа, посвященная юбилею столицы, пройдет уже завтра. На Советской площади под открытым небом состоится трехдневный музыкальный фестиваль «Романтика осени». Сейчас на месте проведения мероприятия идут последние приготовления и устанавливается музыкальное оборудование. На празднике в формате опен-эйр для жителей столицы прозвучат шедевры симфонической музыки и выступят звёзды мировой академической сцены.