В Уфе на Дворце борьбы начали установку барельефов

В Уфе во фронтонах над главными входными группами Дворца борьбы начали установку барельефов. Это фигуры двух борцов Древней Греции. Один — молодой, другой — уже в возрасте, что символизирует преемственность поколений. Они сделаны из специального сплава, каждый весом около 1,5 тонн.

Также вход со стороны ул. Мусы Гареева будет украшать архитектурный ансамбль, представляющий собой спортсменов, изображенных во время выполнения приемов. Их будет пять. Они будут олицетворять все те спортивные направления, которые найдут именно здесь свое воплощение.