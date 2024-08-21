В Уфе завершились всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Салавата Юлаева», а также открытые республиканские соревнования и фестиваль среди детей и взрослых. В соревнованиях приняли участие 160 дартсменов из 32 регионов нашей страны. Среди них сразу четыре мастера спорта международного класса.
Восьмикратный чемпион России по дартсу Кирилл Фадеев может без проблем трижды попасть в яблочко — набрать 180 очков за три броска. Однако турнир в Уфе сложился для Кирилла не очень успешно — в личном первенстве и в парах занял пятое место, а в миксте и вовсе вылетел в четвертьфинале. Хотя свою напарницу знает прекрасно — играет вместе с женой Мариной.
На третий день соревнований прошёл турнир в категории «микст» — за команду выступали двое мужчин и одна девушка. Здесь встречи получились особенно эмоциональными и яркими. Четвертьфинал между Башкортостаном и Удмуртией складывался для нашей команды непросто — она проигрывала 1:3. Но одержала волевую победу со счётом 4:3.
Юрий Горшенин начал заниматься дартсом совсем недавно. Играл на предприятии, где работал, вышел на федерацию и несколько лет назад стал чемпионом Башкортостана. Сейчас Юрий — кандидат в мастера спорта, однако в дартсе можно получить повышение в любом возрасте.
В нашей республике дартс продолжает развиваться. Помимо уфимцев, особенно радуют спортсмены из Дуванского района, они тренируются, проводят соревнования у себя, а затем показывают достойные результаты на всероссийских турнирах.