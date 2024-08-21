В Уфе завершились всероссийские соревнования по дартсу

В Уфе завершились всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Салавата Юлаева», а также открытые республиканские соревнования и фестиваль среди детей и взрослых. В соревнованиях приняли участие 160 дартсменов из 32 регионов нашей страны. Среди них сразу четыре мастера спорта международного класса.

Восьмикратный чемпион России по дартсу Кирилл Фадеев может без проблем трижды попасть в яблочко — набрать 180 очков за три броска. Однако турнир в Уфе сложился для Кирилла не очень успешно — в личном первенстве и в парах занял пятое место, а в миксте и вовсе вылетел в четвертьфинале. Хотя свою напарницу знает прекрасно — играет вместе с женой Мариной.

Темп игры нужно поддерживать, когда один играешь — один темп, когда двое — через раз кидают, а тут аж через четыре, но надо как-то уметь, опыт приходит через тренировки, кто больше сконцентрировался, увереннее, тот выигрывает. Кирилл Фадеев, мастер спорта международного класса по дартсу

На третий день соревнований прошёл турнир в категории «микст» — за команду выступали двое мужчин и одна девушка. Здесь встречи получились особенно эмоциональными и яркими. Четвертьфинал между Башкортостаном и Удмуртией складывался для нашей команды непросто — она проигрывала 1:3. Но одержала волевую победу со счётом 4:3.

Турнир складывается удачно, в первый день выиграли, стали чемпионами с Михаилом Судаковым, всё же удача была на нашей стороне, мы в тяжёлой борьбе, игра была сложная с психологической точки зрения, дожали, вчера в личке стал третьим. Алексей Роженцев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по дартсу

Юрий Горшенин начал заниматься дартсом совсем недавно. Играл на предприятии, где работал, вышел на федерацию и несколько лет назад стал чемпионом Башкортостана. Сейчас Юрий — кандидат в мастера спорта, однако в дартсе можно получить повышение в любом возрасте.

Хочу пожелать всем играть в дартс, очень прекрасная обстановка, очень хорошо, очень сильные игроки, международные мастера спорта, всем дартс. Это произошло в 2013 году, я раньше играл в шашки, наше головное предприятие. Юрий Горшенин, кандидат в мастера спорта по дартсу