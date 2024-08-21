В школах Башкирии откроют новые классы

Новые классы – «шаймуратовский» и «агрокласс» - откроют в школе села Тюменяк Туймазинского района уже в этом учебном году. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном пространстве» 2022 года она стала призёром в номинации «Лучшие цифровые школы страны», войдя в топ-6 цифровых школ России. Благодаря участию в нацпроекте «Образование», учебное заведение с каждым годом повышает качество обучения и открывает новые горизонты развития.
Робототехника, очки виртуальной реальности и новые компьютеры — уроки информатики школы села Тюменяк преобразились до неузнаваемости. На партах по центру кабинета разместили мониторы, на экраны которых выводят работу учителя, а за компьютерами по периметру школьники будут заниматься самостоятельно. Даже в свободное время они спешат на факультативы — в декабре прошлого года в школе открыли научно-инновационный центр «Хай-тек парк».
Большое внимание здесь уделяют воспитанию патриотизма — прививают его на примере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В прошлом учебном году открыли первый «шаймуратовский класс».
В декабре 2023 года, в рамках рабочей поездки в Туймазинский район, Радий Хабиров посетил Тюменякскую школу — осмотрел кабинеты, спортивный зал и поинтересовался успехами учеников.
В школе, построенной более полувека назад, провели капремонт: обновили полы, стены, построили пристрой, в котором расположился новый спортзал. Появились все необходимые условия для качественного проведения уроков.
Также обновления затронули занятия по биологии и химии. При помощи «Цифровой лаборатории» с мультидатчиками измеряют температуру и давление, а новый микроскоп может заснять увиденное в реальном времени. Ребят заинтересовывают наукой еще со школы, поэтому с сентября откроется первый агрокласс.
В школе учатся более 140 детей, в том числе из деревень Тирян-Елга, Покровка, Казнаковка и Дарвино. Ребята усердно готовятся к учебному году и с новыми силами переступят порог школы второго сентября.