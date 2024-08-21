В школах Башкирии откроют новые классы

Новые классы – «шаймуратовский» и «агрокласс» - откроют в школе села Тюменяк Туймазинского района уже в этом учебном году. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном пространстве» 2022 года она стала призёром в номинации «Лучшие цифровые школы страны», войдя в топ-6 цифровых школ России. Благодаря участию в нацпроекте «Образование», учебное заведение с каждым годом повышает качество обучения и открывает новые горизонты развития.

Робототехника, очки виртуальной реальности и новые компьютеры — уроки информатики школы села Тюменяк преобразились до неузнаваемости. На партах по центру кабинета разместили мониторы, на экраны которых выводят работу учителя, а за компьютерами по периметру школьники будут заниматься самостоятельно. Даже в свободное время они спешат на факультативы — в декабре прошлого года в школе открыли научно-инновационный центр «Хай-тек парк».

Занимаемся в среде программирования «Скретч». Дети учатся писать код программы, изучают основы программирования, создавали мини-игры, анимации, мини-мультфильмы. Также создавали мини-проект учителя математики, где дети проверяли свои знания уже в области математики — на сложение-вычитание, умножение-деление. Алия Хаматова, учитель математики, руководитель кружка по информатике школы с. Тюменяк

Большое внимание здесь уделяют воспитанию патриотизма — прививают его на примере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В прошлом учебном году открыли первый «шаймуратовский класс».

Инициатива шла от меня, потом, непосредственно, это перешло к ученикам и родителям — они поддержали данную идею. Она, во-первых, способствует детей к объединению, воспитывает патриотизм, духовно-нравственность, и, конечно, изучают свою историю — историю народа и села. Ильдар Хаматов, директор школы с. Тюменяк

В декабре 2023 года, в рамках рабочей поездки в Туймазинский район, Радий Хабиров посетил Тюменякскую школу — осмотрел кабинеты, спортивный зал и поинтересовался успехами учеников.

Мне очень нравится учиться в «шаймуратовском классе». В этом году к нам в школу приезжал Глава Республики Башкортостан. Мы обсуждали, нравится ли нам учиться в этом классе, на какие оценки мы учимся. Эльвина Валиахметова, ученица шаймуратовского класса школы с. Тюменяк

В школе, построенной более полувека назад, провели капремонт: обновили полы, стены, построили пристрой, в котором расположился новый спортзал. Появились все необходимые условия для качественного проведения уроков.

Также обновления затронули занятия по биологии и химии. При помощи «Цифровой лаборатории» с мультидатчиками измеряют температуру и давление, а новый микроскоп может заснять увиденное в реальном времени. Ребят заинтересовывают наукой еще со школы, поэтому с сентября откроется первый агрокласс.

У нас есть профессиональные агрономы — в общении с ними. Чтобы они видели, в каких условиях растет. У нас огурец, помидор закрытого грунта на территории 3 га — это все у нас происходит. Это тоже хороший плюс для них. И для школы, и для преподавателя — наглядным примером показать то, что находится у нас здесь. И, может, в дальнейшем они выберут профессию в агропромышленном комплексе. Ямиль Бадретдинов, генеральный директор фермерского хозяйства