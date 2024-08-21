В Уфе стартует фестиваль классической музыки «Романтика осени»

Искусство, доступное каждому. В Уфе в преддверии празднования 450-летия столицы Башкортостана стартует II Музыкальный фестиваль классической музыки «Романтика осени». В этом году мероприятие пройдет с 22 по 24 августа на сцене, организованной на Советской площади. Для горожан с шедеврами классической музыки выступят звезды мировой музыкальной сцены. Дирижировать государственным Симфоническим оркестром все три дня будет маэстро Дмитрий Крюков. На пресс-конференции, посвященной юбилейной программе, представили обновленный план других мероприятий и приглашенных звезд на юбилей башкирской столицы.

Последние приготовления перед трехдневным фестивалем. Важно учесть всё, ведь организовать выступление симфонического оркестра на открытом воздухе — задача не из простых.

Перед организаторами стояло несколько задач: адаптировать локацию под любую погоду и не создавать громоздких сооружений. Новая сцена аккуратно вписана в архитектурный комплекс, посвященный Минигали Шаймуратову. Продуманы и условия для артистов. А некоторые решения вовсе уникальны.

Для жителей столицы, как и в прошлом году, приготовили большую концертную программу. В течение трёх дней, с семи часов вечера, в исполнении звёзд мировой академической сцены прозвучат произведения Петра Чайковского, арии из русских и зарубежных опер, музыка советского периода, а также песни из репертуара Муслима Магомаева.

Но главные празднования состоятся в последние два дня лета. Обновленную программу и приглашенных звезд на 450-летие Уфы представили на пресс-конференции. Так, 30 августа на фестивале «Сердце Евразии» выступят группа «Пицца», Алексей Воробьев, Ваня Дмитриенко и белорусский ансамбль «Харизма». Днем позже на этом же месте для уфимцев споют Алсу, Николай Басков, HammAli & Navai, Зайнетдин и Элвин Грей. Также праздничные концерты пройдут и на других площадках столицы.