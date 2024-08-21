В Уфе главный режиссер Башдрамтеатра отмечает 50-летний юбилей

Свой 50-летний юбилей отмечает главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Гафури Айрат Абушахманов. Он поставил более 50 спектаклей в различных театрах страны. Сейчас деятель искусства занят премьерной постановкой в родном театре.

Ни дня без отдыха. Даже в свой юбилей Айрат Абушахманов на работе с коллективом, трудится над новой постановкой. Музыкальный спектакль — о таком же творческом и любящем жизнь человеке, как он сам. Пилотное название постановки — «Неспетые мои песни». Премьера ожидается в октябре.

Со стороны может показаться, что репетиции проходят беззаботно. Но все же искусство требует серьезности. О требовательности главного режиссера театра знает каждый актер.

Все свое детство Айрат Ахтямович провел за кулисами. Так как он из театральной семьи, много и часто ездил с родителями на гастроли. Потому режиссер считает театр вторым домом. Самый первый спектакль, который он поставил на сцене Башдрамтеатра, это «Долгое-долгое детство» по произведению Мустая Карима. Эта работа завоевала сердца не только уфимских зрителей, но и вызвала большой интерес у московской публики.

За плечами режиссера порядка 50 постановок. Многие из них представляли башкирский театр на республиканских, российских и международных фестивалях. Два его спектакля «Черноликие» и «Зулейха открывает глаза» стали лауреатами Национальной премии «Золотая маска» в различных номинациях.