В Уфе завершился межрегиональный этап Чемпионата России по фиджитал-спорту

В Уфе завершился межрегиональный этап Чемпионата России по фиджитал спорту. Столица республики принимала подобный старт впервые. Участие принимали более 50 киберспортсменов из 6 регионов: Самарской, Ульяновской и Кировской областей, а также Мордовии, Удмуртии и Башкортостана. Спортсмены сражались в дисциплине — трехмерная тактическая стрельба.

Фиджитал — новый и самый молодой вид спорта в стране. Он появился меньше 2-х лет назад, но уже успел охватить многих любителей киберспорта. Весной прошел масштабный международный турнир «Игры Будущего» в Казани, где башкирские спортсмены отличились успешным выступлением. Потому наша Республика стала местом проведения второго этапа Чемпионата страны.

Этот один из самых молодых видов спорта в России, он развивается очень интенсивно, потому что на текущий момент у нас уже 46 аккредитованных федераций, это значит 46 регионов, которые получили официальный статус региональных федераций с полномочиями и правами. А всего у нас 60 регионов представлено, в которых спорт развивается. Денис Диденко, вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта

Схема соревнований в фиджитал-спорте необычная. Состязания проходят и в цифровом, и в реальном мире. На уфимском старте киберспортсмены сначала состязались в компьютерной игре Counter-Strike 2, затем переходили на поле для лазертага. Участники проводили встречи до 13-ти побед. А команда победителей определялась по сумме цифрового и физического этапов.

Сборная команда Уфимского университета является одной из лучших не только студенческих, но и киберспортивных команд в принципе. Поскольку буквально пару месяцев назад мы заняли 5 место на Чемпионате России, играли с профессиональными клубными командами. Святослав Пегов, председатель Федерации фиджитал-спорта Республики Башкортостан

Нашу республику представила команда Уфимского университета науки и технологий. Коллектив из пяти киберспортсменов регулярно выступает на соревнованиях различных уровней. К межрегиональному этапу они подошли максимально ответственно. В Уфимском межвузовском кампусе есть все условия для тренировок киберспортсменов. К примеру, отдельные буткемпы — это помещение, где игроки совместно обсуждают новые тактики, командную стратегию. Буткемп, в первую очередь, нужен для личного контакта игроков друг с другом.

В CS главное — мораль и скилл, понимание, что происходит на карте, и взаимодействие с союзниками. А в лазертаге, как я смотрел, так как я был наблюдателем, очень сильно роляет командная игра и понимание, что делает твой союзник. Максим Капралов, бронзовый призёр межрегионального этапа чемпионата России по фиджитал-спорту