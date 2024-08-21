В Уфе завершился межрегиональный этап Чемпионата России по фиджитал спорту. Столица республики принимала подобный старт впервые. Участие принимали более 50 киберспортсменов из 6 регионов: Самарской, Ульяновской и Кировской областей, а также Мордовии, Удмуртии и Башкортостана. Спортсмены сражались в дисциплине — трехмерная тактическая стрельба.
Фиджитал — новый и самый молодой вид спорта в стране. Он появился меньше 2-х лет назад, но уже успел охватить многих любителей киберспорта. Весной прошел масштабный международный турнир «Игры Будущего» в Казани, где башкирские спортсмены отличились успешным выступлением. Потому наша Республика стала местом проведения второго этапа Чемпионата страны.
Схема соревнований в фиджитал-спорте необычная. Состязания проходят и в цифровом, и в реальном мире. На уфимском старте киберспортсмены сначала состязались в компьютерной игре Counter-Strike 2, затем переходили на поле для лазертага. Участники проводили встречи до 13-ти побед. А команда победителей определялась по сумме цифрового и физического этапов.
Нашу республику представила команда Уфимского университета науки и технологий. Коллектив из пяти киберспортсменов регулярно выступает на соревнованиях различных уровней. К межрегиональному этапу они подошли максимально ответственно. В Уфимском межвузовском кампусе есть все условия для тренировок киберспортсменов. К примеру, отдельные буткемпы — это помещение, где игроки совместно обсуждают новые тактики, командную стратегию. Буткемп, в первую очередь, нужен для личного контакта игроков друг с другом.
В течение двух дней определялась сильнейшая киберспортивная команда. Первое место у Самарской области, Республика Мордовия остановилась на второй строчке, а тройку лучших замкнула команда уфимского университета. Финал Чемпионата страны пройдет в сентябре в Москве.