Юная уроженка Башкирии найдена мёртвой на Маврикии

Известно, что Залия Ш. пропала ещё 17 августа. С заявлением в полицию обратилась подруга девушки. Последний раз живой девушку видели с молодым человеком. Она села в машину, в которой находились знакомый девушки и его друг, после чего перестала выходить на связь.