Юная уроженка Башкирии найдена мёртвой на Маврикии

На Маврикии нашли мёртвой 29-летнюю уроженку Учалов, которая считалась пропавшей. Подробности случившегося передаёт портал «Моя Уфа».
Известно, что Залия Ш. пропала ещё 17 августа. С заявлением в полицию обратилась подруга девушки. Последний раз живой девушку видели с молодым человеком. Она села в машину, в которой находились знакомый девушки и его друг, после чего перестала выходить на связь.
Тело Залии нашли закопанным в районе Ля-Мари города Вакоа-Феникс в ходе полевого рейда сотрудников уголовного розыска совместно с группой по расследованию тяжких преступлений в присутствии возможного убийцы. На теле девушки обнаружили многочисленные ножевые ранения. Расследование продолжается.
Фото: «Моя Уфа».