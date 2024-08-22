В Баймакском районе ведут газификацию методом бестраншейной прокладки

В Баймакском районе при газификации начали применять метод бестраншейной прокладки. Он не нарушает ландшафт населенного пункта, минимизируя земляные работы. Такая инновация не создает значительных неудобств населению.

К примеру, строительная компания по заявке предпринимателя из Баймака газифицирует магазин. Для технического присоединения к распределительному газопроводу потребовалось пересечение проезжей части и тротуаров. Чтобы не нарушать их покрытие, подрядчик применил метод горизонтального направленного бурения.