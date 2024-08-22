В Учалах завершается строительство новой котельной мощностью 48 МВт. Готовность объекта составляет 96 процентов. Энергообъект будет служить автономным и эффективным источником теплоснабжения для горожан.

Подразумевается обслуживание более 80 домов, социальных объектов, включая больницу, роддом, детские сады. Вопрос о строительстве котельной стоял с 2016 года. Долгое время не могли найти источник финансирования. И только в прошлом году благодаря главе республики и поддержке Фонда национального благосостояния начали реализовывать проект.