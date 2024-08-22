На телеканале БСТ состоится марафон «Время героев. Шаймуратову – 125»

27 августа на телеканале БСТ состоится телемарафон «Время героев. Шаймуратову – 125». В эфире пройдут программы о жизни легендарного комдива и 112-й Башкавдивизии, включения из зоны СВО с продолжателями подвигов воинов Великой Отечественной войны, беседы с контрактниками и ветеранами спецоперации, рассказ о региональных и федеральных выплатах военнослужащим и их семьям.
Также планируются прямые включения с военным комиссариатом республики, фондом «Защитники Отечества», ситуационным центром Башкортостана. В телемарафоне особое внимание будет уделено рассказу о настоящей мужской работе, героях нашего времени.