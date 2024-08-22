IT-разработки, книги и акции: как в Башкирии популяризируют изучение башкирского языка

Умная колонка «Хомай», мобильные приложения для детей и пособия с деловым башкирским для взрослых. За последние пять лет в Башкортостане при поддержке правительства и главы республики Радия Хабирова создано множество проектов для популяризации родного языка, его сохранения и мотивации к изучению. Основан Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Проводятся мероприятия, конкурсы, фестивали, форумы, дни башкирского языка и национального костюма, среди которых и большие фестивали «Китап-байрам» и «Айда играть».

Это новое чудо техники уже стало лучшим другом детей. В башкирских дошкольных учреждениях «Хомай» появилась в январе текущего года. Она ответит на любой вопрос, расскажет сказку, поставит песню, особенно если попросить на башкирском языке, хотя умная колонка понимает и русскую речь, переводит с одного языка на другой, а главное – помогает изучать родной язык в увлекательной форме.

Детям легче изучать родной язык и культуру своего народа через интерактивные игры по мотивам народных сказок, раскрасок с национальными героями, тематических пазлов. Именно так башкирский становится ближе, доступнее и понятнее. Появляется интерес к его познанию.

Сохранение и популяризация культуры башкирского народа и родного языка – одна из важных задач республики. Например, акция «Диктант по башкирскому языку» проводится уже 10 лет подряд. С каждым годом растет количество площадок, расширяется география участников. В 2019 году акция вышла на международный уровень, а в 2024-м диктант написали более 400 тыс. человек. Проводится и День национального костюма, выдаются гранты учителям, появились полилингвальные школы.

В апреле 2018 года по поручению главы республики был основан Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Им была поддержана разработка колонки «Хомай», изданы учебные пособия и книги, реализуются проекты для молодёжи. Фонд стал постоянным участником фестивалей «Китап-байрам» и «Айда играть».