В Уфе прошел футбольный турнир памяти ушедших из жизни фанатов

В Уфе прошел футбольный турнир среди спортивных болельщиков памяти ушедших из жизни фанатов. В дружеском состязании приняли участие команды из Уфы, Магнитогорска и Екатеринбурга. Турнир стал традиционным и проводился уже в шестой раз.

Фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита» уфимские. Фанаты ФК «Уфа» и «Салавата Юлаева». Традиционно каждый год обширная география. В этом году, к сожалению, многие не смогли приехать. Фанаты «Трактора» хоккейного, из Перми, «Лады». В следующем году, надеюсь, будет побольше участников.

Восемь команд-участниц на групповом этапе разделили на две группы. Шесть лучших вышли в плей-офф, где и был выявлен победитель. Им стал коллектив «КБ Уфа», в котором были собраны болельщики московского «Спартака». Второе место у хозяев турнира – болельщиков хоккейного «Салавата Юлаева». Бронза у поклонников «Зенита» из Санкт-Петербурга – СБГ «Уфа».