В Башкирии задержан мужчина, хранивший дома взрывчатку

Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли преступную деятельность жителя города Октябрьского. Как сообщает пресс-служба ведомства, в прошлом году 24-летний мужчина приобрел и незаконно хранил у себя дома взрывчатые вещества.

В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты полимерные емкости, в которых находился порох, основные части к пистолету Макарова, поддельный сигнальный пистолет для стрельбы боевыми патронами, две винтовки Мусина. Кроме того, найдены станки и инструменты, которые используются для приготовления средств поражения кустарным способом.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, он заключен под стражу, уточнили в ведомстве. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия для установления всех обстоятельств его противоправной деятельности.