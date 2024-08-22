В Уфе началась печать бюллетеней для выборов Главы Башкирии

В Уфе приступили к печати избирательных бюллетеней для выборов Главы Башкортостана. Их выпуском занимается издательство «Белая река». Всего будет произведено 2 млн 990 тыс. бланков для голосования. Об их особенностях и в целом о том, как будут проходить выборы, – в нашем сюжете.

Конвейер не останавливается ни на минуту. Выборы, пожалуй, самая напряженная пора для издательства: в кратчайшие сроки, а это чуть больше недели, они должны напечатать и упаковать почти 3 млн бюллетеней.

Обычные с виду бланки скрывают множество нюансов, увидеть которые можно только через увеличительное стекло. Важна каждая деталь, ведь в случае ошибки последствия будут весьма серьезные. Бюллетени печатаются двух типов: те, которые избиратели будут опускать в обычные урны для голосования, и специальные, для автоматизированных комплексов – КОИБов.

Бланки для голосования будут на трех языках: большинство, а это порядка 82%, на русском, остальные на башкирском и татарском. Кандидатов в бюллетене расположили в алфавитном порядке. Первым идет справедливоросс Владимир Нагорный, следом – либерал-демократ Иван Сухарев, затем представитель новых людей Ильшат Тимерьянов, выдвиженец от «Единой России» – действующий глава Радий Хабиров и коммунист Артур Шайнуров. Голосовать не обязательно по месту прописки. Можно воспользоваться функцией «Мобильный избиратель», главное – заблаговременно оставить заявку в избирательной комиссии или МФЦ.