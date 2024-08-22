Боец СВО из Башкирии: «Отговаривать от контрактной службы меня бесполезно»

Добавим, в Уфе продлили выплаты заключившим контракт о военной службе до конца года. Ранее этот период был ограничен 31 августа. Размер единовременной выплаты от Уфы составляет 300 тыс. рублей. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. С 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.