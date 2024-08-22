Жителей Уфы просят сообщить об ошибках в вывесках на башкирском языке

Сообщить о неправильных переводах можно в группе в телеграме или же написать во «ВКонтакте» на странице Урала Кильсенбаева. Как оказалось, многие неточности совершались коммерческими компаниями и организациями из-за спешки во время обновления вывесок к 450-летию города. Названия не прошли терминологическую проверку. А это уже нарушение. По закону о языках народов республики каждую надпись нужно согласовывать.